“Ahora han creado un reglamento que ni siquiera tiene base, ni sustento”. Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano, conversó con Teleamazonas sobre el nuevo reglamento creado por la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) que pondría en peligro su partición en los Juegos Olímpicos de París 2024.

«Hay mucha gente que es ignorante en el tema de ciclismo y lo entiendes porque al final el desconocimiento es tan grande que, claro, no te puedes poner a discutir con algo que no te van a dar la razón. Pero para mí, ahora mismo estoy en el mejor estado de mi forma; es algo que yo me lo he ganado y no que una persona que está sentada en un puesto, en un escritorio me lo puede quitar. Es algo que a mí me pertenece y es algo que no debería entrar en discusión», manifestó el corredor tricolor.

En la nueva normativa de la FEC, para otorgar el cupo a París 2024, no se tomarán en cuenta los puntos del ciclo olímpico 2020 – 2023, donde Carapaz acumuló 6 009 puntos, contra 1 356 de Jonathan Narváez y los 4 924 del resto de ciclistas ecuatorianos.

Los criterios que la Federación tomaría en cuenta, según el nuevo reglamento, para seleccionar al representante ecuatoriano en los Juegos Olímpicos son:

Puntos UCI Individual World Ranking (1 de enero al 21 de mayo de 2024) Resultado pruebas de un día Ranking UCI (1 de enero al 21 de mayo de 2024) El análisis técnico de un entrenador o metodólogo.

«La UCI claramente dice que en el mes de octubre se cerraban la clasificación de cupos y Ecuador tiene un cupo. El que mayor aporte de puntos ha hecho para obtener ese cupo he sido yo, el único, que casi el 50% he aportado yo», enfatizó Carapaz.

Carapaz considera que este reglamento debió haberse emitido en el 2021 para que los competidores tengan conocimiento de los nuevos parámetros que deben cumplir. «Pero no me vengas a decir que en marzo sacas un reglamento que está vigente hasta mayo, que no tiene sentido. Y ahí te das cuenta de quiénes nos están dirigiendo en la Federación«, manifestó.

El campeón olímpico resaltó su desilusión ante la posibilidad de quedarse sin la oportunidad de pelear una nueva medalla para el país.

«La Federación quiere hacer un pleito entre dos corredores que tenemos una amistad, por algo que no tiene base ni sustento. Es algo que a mí no me parece justo, que no es justo y que realmente me decepciona a mí y decepciona a todo un país, o por lo menos a la gente que conoce de ciclismo», dijo el carchense.

Tras la entrevista Carapaz retornó inmediatamente a Europa para continuar su preparación para el Tour de Francia.

