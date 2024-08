¿Qué se viene para Richard Carapaz en la Vuelta? El líder del EF Pro Cycling da el golpe en la mesa y se ubica tercero en la clasificación general, al final de la primera semana de competencia. Su segundo lugar en la etapa 9, disputada en la mañana del 25 de agosto, alteró el tablero de la competencia.

Mañana, la Vuelta a España tiene jornada de descanso. Luego, vendrá una semana intensa con tres etapas de montaña, en donde Richard Carapaz puede marcar diferencias. En la carrera de este día, el ‘Mijín’ y su equipo tomaron la decisión correcta: atacar para reducir la distancia con Ben O’Connor.

¿Qué se viene para Richard Carapaz en la Vuelta? La intención es que ‘Richie’ puede quedarse con al menos de una de las tres etapas montañosas que habrá hasta el domingo. El martes 27, por ejemplo, es un buen día para lograrlo. Ese día, la Vuelta partirá desde Porteareas hasta Baiona. Son 160 kilómetros de una prueba de montaña.

Carapaz se desmarcó en la etapa de hoy desde el km90 para alcanzar el segundo lugar, detrás de Adam Yates. Fueron 88 km los que recorrió en solitario para consolidar su podio. ¿Por qué atacó desde tan lejos? La idea era poder reducir la distancia que sacó O’Connor con el resto del pelotón.

All in for each other 🤝



Beautiful display of teamwork by the squad and a huge ride by Richie to move into third on the general classification. A lot to be proud of as we head into our first rest day. pic.twitter.com/zFTx9bGY47