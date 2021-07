El esloveno Tadej Pogacar se impuso este miércoles en la etapa reina del Tour de Francia, con final en el puerto de Portet. Richard Carapaz, por su parte, arribó tercero tras para meterse entre los tres primeros de la clasificación general.

Pogacar reforzó su liderato, por delante del danés Jonas Vingegaard y del ecuatoriano Richard Carapaz, segundo y tercero, respectivamente.

Great ride @RichardCarapazM ! 👏 Tomorrow we go again #TDF2021 pic.twitter.com/MQr3mHtIKQ

El ganador de la pasada edición se impuso al esprint a los dos únicos corredores que aguantaron su ritmo de ascenso al puerto final. El resto de los favoritos cedió tiempo.

A falta de un kilómetro y 200 metros, Richard Carapaz atacó e intentó llevarse la etapa, pero Tadej Pogacar respondió. Y cuando faltaban pocos metros para meta, Vingegaard les dio alcance.

En los últimos instantes, Pogacar atacó para entrar solo en meta y llevarse la victoria.

Vingegaard le ganó el mano a mano a Richard Carapaz y se llevó el segundo lugar más la bonificación.

Así, Pogacar acumula un total de 71h26’27», mientras Vingegaard está a 5’39». Richard Carapaz está en tercer lugar, con una diferencia de 5’43» del líder y cuatro segundos del segundo.

🇸🇮 @TamauPogi wins atop the Col du Portet after a magnificent battle with 🇩🇰 Jonas Vingegaard and 🇪🇨 @RichardCarapazM!



See the final KM ⬇️



En jaune, 🇸🇮 @TamauPogi s'offre une victoire historique au sommet du Col du Portet !



Revivez son dernier KM ⬇️#TDF2021 pic.twitter.com/SDXBsSFZM6