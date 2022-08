Richard Carapaz encabeza a Ineos para la Vuelta a España

El medallista de oro olímpico en ruta, el ecuatoriano Richard Carapaz, encabeza el Ineos que afrontará a partir del viernes la 77 edición de la Vuelta a España. Lo acompañará el campeón de España, Carlos Rodríguez.

El equipo británico contará con un «ocho» potente que incluye a Richard Carapaz como líder. Lo acompañan: Tao Geoghegan Hart, Ethan Hayter, Luke Plapp, Carlos Rodríguez, Pavel Sivakov, Ben Turner y Dylan van Baarle. En el caso de Hayter, Plapp, Rodríguez y Turner harán su debut en una gran vuelta en España.

“Nuestro equipo para la Vuelta a España es realmente emocionante; una gran combinación de experiencia y juventud que dará resultados sobresalientes. Tener cuatro debutantes refuerza la creencia de que confiamos en la calidad de nuestros jóvenes ciclistas. Sabemos que brindarán un apoyo fantástico para Carapaz en su última gran vuelta con nosotros», dijo Rod Ellingworth, subdirector del equipo.

