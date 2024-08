Richard Carapaz lidera la esperanza ecuatoriana en la Vuelta a España

La Vuelta a España comenzará el sábado 17 de agosto y terminará el domingo 8 de septiembre. La tercera gran competencia del ciclismo mundial -junto al Tour de Francia y el Giro de Italia– volverá a tener a pedalistas tricolores. Richard Carapaz lidera la esperanza ecuatoriana.

El ‘Mijín’ será el líder del equipo estadounidense EF Pro Cycling, en el que también aparece otro ciclista nacional: Jefferson Alexander Cepeda. En Ineos, Jhonathan Narváez será uno de los gregarios, mientras que en Astana, Martín López tendrá actividad.

