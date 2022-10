Sus fanáticos la extrañaron por casi seis años y al fin volvió. Rihanna lanzó este viernes 28 de octubre de 2022 una poderosa canción en la que se confirma que ella será una pieza importante en la banda sonora de Black Panther: ‘Wakanda Forever’, la nueva película de Marvel que verá la luz este noviembre.

Titulada ‘Lift Me Up’, la balada recibió comentarios positivos en redes sociales desde que salió. En ella, Rihanna se posiciona en su lado más emocional e implora: “Levántame, abrázame. / Mantenme cerca, sana y salva”.

“Imagina ver Wakanda Forever y empieza a tocar este tema de Rihanna”, escribió un usuario acompañado de una imagen de una persona llorando en Twitter. La canción llegó con el video oficial en el que las imágenes de Wakanda Forever ocupan una gran parte, pero en la otra, Ri-ri abraza la melancolía en una playa, con un fogata que va creciendo y un piano de fondo.

Rihanna no sacaba una canción en solitario desde el lanzamiento de su disco ‘Anti’, en 2016. Hasta 2022 su voz solo apareció en colaboraciones puntuales siempre como invitada, como en Wild Thoughts, de DJ Khaled; Loyalty, de Kendrick Lamar, o, la última, Believe It, de PartyNextDoor, en 2020, informa El País.

Su regreso será espectacular

En 2021 anunció que está embarazada de su novio, el rapero A$AP Rocky y tras dar a luz el pasado mayo, comienzó su plan de retorno a la música. Se esperan un par de sencillos bailables en lo que resta del año, aunque su regreso se consolidará definitivamente con su presentación en el medio tiempo de Super Bowl, un espectáculo deportivo único programado para el 12 de febrero de 2023.

En tanto, Black Panther: ‘Wakanda Forever’ se estrenará el 11 de noviembre a nivel mundial. La película contará lo que fue de la nación africana más avanzada del mundo luego de los acontecimientos de Avengers: Endgame.

El tráiler liberado el verano pasado configura un luto nacional por la muerte del Black Panther original, ya que Chadwick Boseman, el actor que lo interpretaba, murió de cáncer en 2020, cuando tenía 43 años. Según el comunicado de prensa, el tema de Rihanna es un tributo “a la extraordinaria vida y legado” Boseman.

Con información de | El País/Marvel Studios