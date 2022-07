La recientemente publicada lista de Forbes sobre las mujeres más ricas de Estados Unidos ubica a la cantante estadounidense Rihanna en el puesto 21. Aunque el logro no es tan considerable como estar en el top 10, es de admirar la calificación de la mujer multimillonaria más joven en Estados Unidos.

‘Riri’ es la única multimillonaria menor de 40 años en la lista general. El patrimonio neto de Rihanna es ahora de $ 1.4 mil millones, que es solo en parte de su exitosa carrera musical. De acuerdo con The New York Post, la cantante de ‘Diamonds’ es la artista digital más vendida de todos los tiempos, aunque su catálogo no es tan lucrativo como podría ser, ya que tiene pocos créditos de composición.

Más bien, la mayor parte de su riqueza proviene de sus esfuerzos empresariales, incluyendo su marca de cosméticos ‘Fenty Beauty’ y de lencería ‘Savage X Fenty’. De esta última se sabe que, en marzo de 2022, Bloomberg informó la compañía podría estar valorada en $ 3 mil millones o más. Eso es por encima de la valoración de $1 mil millones de la compañía en febrero de 2021. Rihanna posee el 30 % de esa compañía.

Asimismo, Rihanna también es dueña de una serie de propiedades y bienes raíces, incluyendo un compuesto de Beverly Hills de $ 13,75 millones que compró el año pasado, seguido de una propiedad vecina que recogió por $ 10 millones solo meses después. La otra multimillonaria más joven en la lista de Forbes es Kim Kardashian. Y aunque tiene un patrimonio neto de $ 1.8 mil millones, ella ya tiene 41 años.

Fuente | The New York Post/