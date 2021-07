Cuatros días de fiesta tendrá la ciudad de Rio de Janeiro, en los cuales se celebrará el inicio del fin de las restricciones impuestas por el COVID-19. Así lo anunció el alcalde Eduardo Paes, quien precisó que se incluirán un sinnúmero de eventos entre el 2 y el 5 del próximo septiembre.

La ciudad cuenta, actualmente, con pocas restricciones de bioseguridad por la pandemia, ya que hace algunos meses se recuperó en parte la normalidad. Autoridades anunciaron que a partir de septiembre se permitirá un 50% de públicos en estadios, eventos al aire libre y el acceso a discotecas y locales cerrados a quienes hayan completado la pauta de las vacunas.

En un comunicado, la alcaldía detalló que «para celebrar el retorno de los cariocas a las calles» organizará un año de eventos pequeños y gratuitos que estarán repartidos por todas las regiones de la ciudad. Inclusive está programado un partido de futbol para entregar la copa ‘Renace Rio’ en el estadio Maracaná.

El alcalde Paes espera que para septiembre existan muchas más personas vacunadas y los números de muertes y contagios se mantengan a la baja. No obstante, aclaró que “si hay necesidad, si el secretario de Salud viene y me dice que no se puede porque los casos están aumentando o porque llegó una nueva variante, inmediatamente interrumpimos cualquier proceso de apertura e imponemos nuevas medidas restrictivas».

Fuente | El Mundo/Sputnik