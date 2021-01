Río preocupa a sus seguidores con una dramática publicación

1 1

El popular actor de la serie española “La Casa de Papel”, Miguel Herrán, quien interpreta a Río en esta producción, hace unos días contó que había estado en contacto directo con un contagiado por COVID-19, por lo que debía cumplir una cuarentena obligatoria.

El actor español preocupó a sus seguidores con una estremecedora publicación en su cuenta de Instagram, un post en el que se mostraba agotado y pasándolo muy mal dentro en el confinamiento.

«Seis días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona», escribió en la red social junto a un carrusel de fotos en el que, primero, se le ve esbozando una sonrisa y luego con lágrimas en los ojos.

A pesar de todo, el actor español «Río «aseguró que está bien y que «es solo una reflexión que quería compartir».

Sentimientos encontrados causa la gravedad de esta enfermedad a la que todo el mundo se enfrenta

Muchos han perdidos su empleos y familiares a causa de la pandemia, la empatía con los otros nos hacen grandes y fuertes.