«Ese incremento de muertes (no explicadas) ocurre en las provincias por dónde circula la ruta del narcotráfico con una exactitud al detalle”, dice Roberto Aguilar, periodista de Diario Expreso sobre las 7 000 muertes violentas no explicadas durante el gobierno de Rafael Correa.

Aguilar explicó los hallazgos del docente de la Universidad de Chicago, Anduino Tomasi sobre lo que define como una anomalía estadística respecto a muertes violentas.

Las muertes violentas hacen referencia a las defunciones sobre las cuales no se pudo o no se quiso establecer la causa. En la investigación hecha por Tomasi se habla de 7 739 muertes violentas no explicadas.

«Estas cifras de muertes violentas son una anomalía estadística que no tiene explicación, no obedece a ninguna tendencia y pide a gritos una explicación», mencionó Aguilar.

Según Tomasi, todo esto coincide con la salida de la Base de Manta en 2009. Es desde ese año y hasta el 2018, cuando el correísmo sufrió una fractura por el distanciamiento de Lenín Moreno y Rafael Correa, que se establece la investigación.

Por eso Aguilar plantea que existe una contradicción porque, mientras se planteaba el descenso de los homicidios, las muertes muertes violentas no explicadas se incrementaban «de forma exponencial». Insistió en que lo común es que si bajan los asesinatos también bajen las muertes violentas.

Tráfico de menores de edad

Otro elemento que pone sobre la mesa el trabajo hecho por Tomasi es el incremento del tráfico de menores. Entre 209 y 2011, explicó Aguilar, ocurre un incremento de casi el 70% en el tráfico de menores.

Insistió en que el tráfico de menores, así como el tráfico de armas y otro tipo de delitos están asociaados con el narcotráfico. También recordó que recientemente fue detenido Pablo Aníbal Izquierdo, quien fue asesor de Correa, por posesión de material sobre abuso sexual de niños.

Finalemente, Aguilar cuestionó el discurso del correísmo sobre la seguridad durante el régimen del exmandatario. «Se nos vendió el discurso del segundo país más seguro cuando teníamos la tasa más alta de tráfico de menores«.