Un nuevo robo de auto en un parqueadero municipal del Centro Histórico de Quito alarma a los ciudadanos. La víctima denuncia que su camioneta fue sustraída del lugar sin ningún problema, pese a que él tenía el ticket requerido para salir.

Las autoridades municipales y la Policía Nacional investigan el caso, ocurrido en el estacionamiento de El Tejar. El dueño del automotor, cuyo caso se conoció este lunes 2 de septiembre del 2024, exige respuestas.

Alrededor del mediodía del sábado 31 de agosto del 2024, la víctima, identificado como José Luis, llegó a este parqueadero para dejar su auto mientras compraba útiles escolares. Pero después de tres horas llegó al lugar y no encontró su camioneta 4×4 blanca, Mazda b2600 del año 2007 .

En primera instancia pensó que había olvidado el lugar donde estacionó, pero tras recorrer el parqueadero confirmó el robo. De inmediato acudió donde los guardias y funcionarios que cobran la tarifa para vigilar los vehículos.

Lea también:

En este parqueadero municipal se cobra 0,75 centavos por hora, desde las 06:00 hasta las 17:59. Y 0,90 centavos, de 18:00 a 05:59. Por ello, a los propietarios se otorga un ticket para salir. No obstante, en el caso de José Luis, el auto fue sacado del lugar sin presentar el documento.

Tras recibir la alerta, los guardias y funcionarios se desplegaron por el lugar para buscar la camioneta, sin dar una respuesta inmediata. José Luis también detalló que la Policía acudió al parqueadero, pero no pudieron recuperar el vehículo.

«Me tuvieron esperando y me dijeron que revisemos bien. Llamaron a los guardias y no me daban ninguna solución (…) La Policía llegó, tampoco les quisieron dar los nombres y les dijeron que esperemos al supervisor porque es un trámite con una aseguradora«, contó la víctima a Teleamazonas.

Usuarios reportan que los delitos en este parqueadero son frecuentes, ya que existen denuncias de robo de accesorios y objetos personales. 15 días atrás se robaron una motocicleta y, pese a ello, no se han tomado acciones para reforzar la seguridad.

Francisco Hernández, jefe del Distrito Manuela Sáenz de la Policía, señala que las investigaciones están en curso, pero asegura que han tenidos inconvenientes para acceder a los videos del parqueadero.

También en Teleamazonas: