Robo en el norte de Quito queda registrado en una cámara de seguridad

Una cámara de seguridad captó el momento en el que desconocidos roban a un grupo de personas e incluso se llevan un vehículo. El hecho sucedió en la avenida América y Mañosca, en el norte de Quito.

Según el registro del dispositivo, eran las 2:18 am cuando cuatro personas a bordo de un vehículo liviano interrumpieron la tranquilidad de un grupo de personas que estaban en el interior de un automotor. A ellos les quitaron sus pertenencias y terminaron llevándose también el auto.

“Yo vi que a ese local llegaron cuatro desconocidos en un carro plateado de alta gama. Golpearon al señor, lo bajaron del auto, le asaltaron y se llevaron el carro”, dijo un vecino del sector.

Un testigo del asalto denuncia que al percatarse del peligro llamaron al ECU 911 pero no hubo una respuesta oportuna por parte de la Policía Nacional. “Si uno llama, llegan después de una hora. Es decir cuando no hay nada más que hacer, no dejan ni evidencias”, agrega.

Las personas dueñas de locales comerciales en el sector señalan que nadie se ha salvado de ser víctima de la delincuencia mientas tanto denuncian que en horas de la noche presuntos antisociales aprovechan para delinquir.

Sin embargo, desde la Policía Nacional afirman que si se brindó la atención oportuna al ciudadano afectado tras el asalto. “Tenemos algunos casos especialmente en la noche de personas que están parqueadas y permanecen en el interior de los carros. Ese momento es cuando la delincuencia aprovecha”, dijo Daniela Pérez, jefa del circuito El Bosque de la Policía Nacional.

En este sentido, hacen un llamado a la ciudadanía a no permanecer en el interior de los vehículos hasta altas horas de la noche, sin embargo, los moradores de este sector, ubicado en el norte de Quito, piden mayor control policial.

