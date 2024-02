La Policía Nacional del Ecuador, aprehendió en Santa Elena, a cuatro ciudadanos, que estarían involucrados en el asalto y robo perpetrado a una lavadora de autos en el cantón.

El hecho que se habría suscitado el jueves 15 de febrero de 2024.

En un comunicado de la institución difundido este viernes 16 de febrero, se indicó que en el marco del trabajo enfocado en reducir la incidencia delictiva y tras recibir la denuncia, los agentes policiales ubicaron y aprehendieron a los sospechosos.

Tras la captura se identificó a cuatro ciudadanos ecuatorianos: Josué C., Andrés G., Luis C., y Deiby C., este último registra antecedentes penales por el delito de robo.

Como indicios, la Policía indicó que encontró: un arma de fuego, tipo revolver; cuatro cartuchos calibre 38mm, un vehículo taxi en el que se movilizaban, tres terminales móviles, cinco prendas de vestir y dos pares de zapatos.

Los aprehendidos se encuentran a órdenes de la autoridad competente y las evidencias fueron ingresadas a las bodegas de la Policía Judicial para los trámites de ley correspondientes.

