Rock puro y duro con Metallica

Con su nuevo disco, Metallica nos muestra que son uno de los pilares del heavy rock y del metal. Por eso son nuestra elección para una playlist llena de rock.

El sonido de Metallica captura las mejores cualidades del rock: fuerte, estruendoso, con la energía para sacudirnos hasta lo más profundo, pero con profundidad y poesía en sus letras. Desde que salió su álbum debut en 1983, Kill ‘em all , esta banda caracterizada en un principio por su sonido agresivo, lleno de enojo y adrenalina, han ido creciendo hasta convertirse en uno de los referentes del hard rock y el heavy metal.

Sus canciones no son solo ruido y agresividad: desde mediados de los ochenta la banda ha estado explorando nuevos sonidos, más complejos y atrevidos, así como letras mucho más profundas.

Sin perder su esencia, nos han dado canciones como For whom the bell tolls y Fade to black ; nos han dado himnos imperdibles como Master of puppets y Enter sandman .

Quizá el álbum más icónico de Metallica es el álbum del mismo nombre, a veces llamado “the black album”, que trae algunos de sus temas más icónicos, aquellos que combinan sus sensibilidades con su inconfundible sonido.

Rock duro

Es un álbum tan icónico que, para celebrar los treinta años de su lanzamiento, la banda creó uno de los proyectos musicales más ambiciosos del rock: The Metallica Blacklist, una reinterpretación de todo su quinto álbum por parte de más de cincuenta bandas y artistas de todo el mundo.

Desde J Balvin cantando Wherever I may roam hasta Miley Cyrus junto a Elton John y otros artistas cantando Nothing else matters ; desde Juanes dándonos un cover de Enter sandman hasta la maravillosa St. Vincent brindando su voz para Sad but true .

Este nuevo disco es la oportunidad perfecta para redescubrir el sonido de Metallica con el ritmo y las voces de una gran variedad de artistas. Pero, si antes o después de lanzarse a escucharlo quiere volver a los originales, a esos clásicos de esta banda de metal que nunca morirán, aquí tenemos una playlist con el mejor rock de Metallica. Esta es la lista de reproducción que necesitamos para encender nuestro modo rock para el día.

