Rock rebelde, nada suena como Garbage

Por más de dos décadas, el sonido de esta ecléctica banda de rock nos ha cautivado y nos ha mantenido al borde de nuestro asiento, esperando a ver qué saldrá después.

El sonido de Garbage es difícil de describir. A lo largo de más de veinte años de existencia, esta banda de rock se ha atrevido a experimentar con distintos géneros, a saltar del rock alternativo al sonido del grunge, a experimentar con los sonidos electrónicos y el trip hop para luego meter un pie en el mar del funk.

Conformada por Butch Vig (baterista y productor del legendario álbum de Nirvana, Nevermind ), la cantante Shirley Manson (la ecléctica voz de las bandas Goodbye Mr. MacKenzie y Angelfish) y el guitarrista Steve Marker, esta es una de las bandas cuya música nos cuesta definir… pero nos encanta escuchar una y otra vez.

Para quienes no conocen la banda, y para quienes la conocen muy bien y quieren revivir sus más grandes éxitos, aquí hay una playlist llena de rock, rebeldía y la inigualable voz de Shirley Manson.

Rock rebelde

En esta colección se encuentran todos los ritmos, sonidos y estilos con los que ha jugado esta icónica banda de rock a lo largo de los años, desde esos primeros éxitos de su primer álbum, como Milk que trae los sonidos del trip-hop europeo, Only happy when it rains que muestra ese balance perfecto entre el grunge y el pop, o Stupid girl que es uno de los hitos del rock alternativo.

También están algunos de sus posteriores experimentos, como la sencilla y rockera Why do you love me y la imperdible I think I’m paranoid . ¡Y eso que ni siquiera hemos hablado de su reciente y maravilloso álbum No gods no masters , que salió este año!

Justo cuando la banda anuncia el relanzamiento de su icónico álbum Beautiful Garbage , un clásico de su discografía, nos preparamos para un viaje por la ecléctica y particular música de Garbage con esta playlist llena de ritmos, estilos y mucho rock and roll.

