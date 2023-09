Ronaldo Nazário se casa por cuarta vez en una boda íntima

Ronaldo Nazário se casó, este 25 de septiembre de 2023, por cuarta vez en una ceremonia íntima que se llevó a cabo en la isla española de Ibiza.

El exfutbolista, de 47 años, contrajo matrimonio con Celina Locks, con quien tiene una relación desde 2016. El astro brasileño y la modelo se llevan 14 años de diferencia.

«Hoy hemos reunido a nuestras familias en una íntima celebración religiosa. Iniciamos así una semana llena de emociones», compartieron ambos en Instagram.

Ronaldo fue bautizado pocos días antes de su boda en una iglesia de Sao Paulo, Brasil. “¡He sido bautizado! La fe cristiana siempre ha sido parte fundamental de mi vida desde niño, aunque aún no me había bautizado. Me siento verdaderamente regenerado como un hijo de Dios”, escribió.

Lea también:

Aunque la ceremonia fue íntima, medios locales aseguran que la pareja hará una gran fiesta, con más de 400 invitados el próximo 29 de septiembre en una mansión que tienen en la isla.

En enero, el campeón del mundo con Brasil en 1994 y 2002, sorprendió a sus fanáticos con la propuesta que le hizo a su novia Celina Locks en una paradisíaca playa de República Dominicana.

También en Teleamazonas: