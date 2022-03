El famoso programa español El Hormiguero presentó a la cantante Rosalía en una dinámica interesante, siendo una falsa reportera que salió a las calles de Madrid para preguntarle a la gente qué opinan de ella misma. Sin dejarse ver, la catalana de 28 años recibió respuestas, en su mayor parte, honestas.

Vestida con una chaqueta verde, una peluca rubia y lentes de contacto color azul, Rosalía preguntó a las personas sobre ella, su música y estilo. Aunque al principio la faceta de reportera le costó, al pasar los minutos llegó a provocar situaciones hilarantes, preguntando inclusive de su novio, el también cantante Rauw Alejandro.

Dentro de las observaciones más graciosas está la de una mujer mayor, quien contestó que declaró ser fan de Pink Floyd y Supertramp, no de Rosalía. Por supuesto, no restó talento a la cantante, “Es buena, reconozco su mérito, pero no es mi estilo”. Otra mujer aseguró que artistas como ella, u otros cantantes latinos no saben cantar, «pero cuando ponen el autotune parece que cantan”. “Que le gusta ese tipo de música a los niños, sí, pero solo por el ritmo, nada más”.

Al medio de la dinámica, la falsa reportera se atreve a preguntar a un grupo de jóvenes sobre ella y ellos respondieron que “les gustaba más las canciones que hacía antes”. Y sobre otros cantantes, como el rapero C. Tangana, ellos dijeron: “A mí me gusta más que Rosalía”.

Un anciano bailando, una mujer criticando la portada de su disco y Rosalía revelando su identidad son los momentos que completan el video publicado por el programa. La dinámica llega como parte de la promoción de su nuevo disco titulado ‘Motomami’, el cual se estrena este viernes 18 de marzo.

Fuente | El Hormiguero/El País