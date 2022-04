Rumores de infidelidad de A$AP Rocky a Rihanna alteran las redes sociales

Los rumores de que A$AP Rocky le habría sido infiel a Rihanna con una amiga de ambos, la diseñadora Amina Muaddi, han generado polémica en redes sociales.

La supuesta infidelidad ha empañado el momento de felicidad que la cantante vive por su embarazo de ocho meses de su primer hijo.

El rumor inició en Twitter, después de que el influencer Louis Pisano asegurara que Rihanna habría terminado su relación con el rapero tras enterarse que le fue infiel con la diseñadora de zapatos Amina Muaddi, con quien Rihanna ha trabajado en varias ocasiones

“Se han separado. Rihanna rompió con él después de que lo descubrió engañándolo con la diseñadora de zapatos Amina Muaddi (…) De hecho, Rihanna dejó de seguir a Amina en Instagram”, explicó Louis en varios tuits que luego fueron eliminados.

Según Pisano y el medio Just Jared, la pareja fue cenar el pasado viernes en un famoso restaurante en Los Ángeles, donde supuestamente se habrían enterado de la infidelidad. Situación que habría provocado el llanto de Rihanna, quien supuestamente salió por la parte de atrás del restaurante tras terminar con el rapero.

Rihanna ni A$AP Rocky han confirmado ni han desmentido la información. Sin embargo, los involucrados en esta polémica se han pronunciado en redes sociales.

Amina Muaddi, a través de un comunicado en una historia de Instagram, se pronunció sobre esta polémica, a la que calificó como una vil mentira.

«Siempre he creído que una mentira infundada difundida en las redes sociales no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil. Inicialmente asumí que este chisme falso, fabricado con una intención tan maliciosa, no sería tomado en serio», inició.

Y agregró: «Sin embargo, en las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad que es muy rápida para hablar sobre temas independientemente de la base fáctica y que nada está fuera de los límites. Ni siquiera durante lo que debería ser uno de los momentos más bellos y célebres de la vida».

«Por lo tanto, tengo que hablar, ya que esto no solo está dirigido a mí, sino que está relacionado con personas por las que tengo un gran respeto y afecto. Mientras Rih continúa viviendo su vida de embarazo serena y mejor vestida y yo vuelvo a mi negocio. ¡Les deseo a todos un hermoso fin de semana de Pascua!», finalizó.

Además tras las fuertes críticas de los fanáticos de A$AP Rocky y Rihanna , Louis Pisano emitió un comunicado en sus redes sociales para disculparse y «aceptar las consecuencias» de sus acciones.

Louis señaló que no va a revelar sus fuentes ni culparlas por la información que recibió, porque fu él quien redactó los tuits.

«No voy a hablar de fuentes, culpar a otros por una discusión que se inició, etc, porque al final del día tomé la decisión de redacta ese tuit, presionar enviar y poner eso con mi nombre. Entonces, me gustaría disculparme formalmente, aceptar las consecuencias de mis acciones por mis tuits y cualquier daño que hayan causado», señaló.

Además, indicó que «no hay excusa» para todo lo causado en torno a la relación de A$AP Rocky y Rihanna. Y finalizó su comunicado disculpándose por el «drama innecesario».