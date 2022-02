Rusia anunció en las últimas horas la ‘restricción parcial’ en su territorio al uso de la red social Facebook, perteneciente a la empresa Meta. La decisión, según la versión oficial, es una respuesta rusa a la forma en como Meta etiqueta el contenido de los medios estatales, como Russia Today, calificándolos de propaganda y dificultando su distribución.

Nick Clegg, funcionario de Meta encargado de la relación con los gobiernos, anunció la medida del gobierno ruso. «Ayer, las autoridades rusas nos ordenaron parar la verificación independiente y el etiquetado del contenido de cuatro medios estatales rusos. Como resultado, han anunciado que restringirán el servicio a los usuarios».

Ordinary Russians are using @Meta's apps to express themselves and organize for action. We want them to continue to make their voices heard, share what’s happening, and organize through Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger. pic.twitter.com/FjTovgslCe