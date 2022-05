Rusia dice que podría confiscar bienes de países «hostiles»

Autoridades de Rusia insinuaron el domingo que los activos rusos de algunos países considerados hostiles podrían ser incautados, en respuesta a la propuesta de la administración estadounidense de liquidar los bienes confiscados a los oligarcas rusos y transferir las ganancias a Ucrania.

«Es justo, cuando se trata de una empresa situada en territorio ruso, cuyos propietarios son originarios de países hostiles donde se toman tales decisiones, responder con medidas similares: confiscar esos activos», dijo el presidente de la Cámara Baja del Parlamento, Viasheslav Volodin, en Telegram.

No obstante, el producto de la venta se destinará al desarrollo de nuestro país», añadió.

Asimismo, Volodin acusó a «una serie de países hostiles: Lituania, Letonia, Polonia e incluso Estados Unidos» de no respetar el derecho internacional y «dedicarse simplemente al robo».

«Actualmente los empresarios rusos están comprando empresas extranjeras que operan en Rusia, comprando las acciones de los socios que quieren abandonar nuestro mercado», afirmó Volodin. También, pidió a los «países hostiles» que «actúen de forma civilizada» y «respeten el derecho internacional».

Además, las declaraciones de Volodin se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara una propuesta para aumentar la presión económica sobre Rusia. Esto con procedimientos de confiscación que permitan «vender» los activos incautados a los oligarcas para «remediar el daño causado por Rusia y ayudar a construir Ucrania».

I’ve always had respect for the press, but I can’t say enough about how much respect I have after their reporting in Ukraine. They’re risking their lives every single day to make sure the world hears the truth. pic.twitter.com/ckRcEk3Q5D