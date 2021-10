Salvador Quishpe: ‘hay esperanza de acuerdos en beneficio del pueblo’

El asambleísta por Pachakutik, Salvador Quishpe, comentó sobre las reuniones entre el Gobierno y representantes del movimiento indígena.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Quishpe afirmó que «hay esperanza» de llegar a acuerdos en beneficio del pueblo ecuatoriano.

«Es una esperanza, no solamente de quienes estuvieron en la reunión, no solamente de Pachakutik. Es una necesidad urgente del pueblo ecuatoriano en general. Es hora que pongamos los puntos que necesita el Ecuador. Cierto es que han habido diferencias, pero no es porque se nos ocurre. No es porque alguien quiere generar un ambiente de dificultades políticas», expresó Salvador Quishpe.

Pero, también considera que «no podemos estar de acuerdo con una línea política económica que va en beneficio de ciertos sectores», explicó.

«Por ejemplo, regresaron al Ecuador al Ciadi. Eso beneficia a las Oxi, quienes le sacaron al Ecuador alrededor de 1.000 millones de dólares y tuvo que pagar el bolsillo de los ecuatorianos. La última decisión del Ciadi de pagarle a Perenco 374 millones de dólares. Errores de Perenco, pero al final tiene que pagar el Estado; de dónde sale el dinero, del bolsillo de los ecuatorianos», enfatizó.

Pedidos al presidente de la República

Por otra parte, Salvador Quishpe refirió que el presidente Lasso «quiere poner una política crediticia para ofrecer a los ecuatorianos un crédito al 1 % a 30 años plazo».

«Ojalá viniera en ese proyecto de ley anunciado esos temas. Le invito y pido al señor presidente de la República, pongamos esos temas en una ley. Si vienen esas cosas, nosotros apoyaremos con mucho gusto, porque eso sería dinamizar la economía nacional».

«Pero, si insisten con propuestas como despedir al trabajador y encima le cobran un salario como yapa del despido, no pues. Nosotros no podemos aprobar eso. Pueden mandar 2, 3, 10 veces ese tipo de propuestas y no las vamos a apoyar», explica.

«Tampoco vamos a apoyar iniciativas que se orientan a la privatización o concesiones. Si van por ese rumbo, Pachakutik, Conaie y el pueblo ecuatoriano van a decir no», resaltó.

Hernán Pérez Loose: ‘El encuentro del presidente con Pachakutik es saludable’