Salvador Quishpe sobre la división política en la Asamblea Nacional

Hoy Salvador Quishpe, asambleísta de Pachakutik, se refirió a la división política en la Asamblea Nacional

“Evidentemente hay dificultades. No podemos negar, además es de conocimiento público. Hay dificultades que se presentaron a raíz, por ejemplo, de la abstención de algunos compañeros que se sumaron a la bancada de correísmo para dar paso que la ley entre por el ministerio de la ley, me refiero a Ley la Tributaria. Y otros hechos que han género dificultades al interior, pero esto no significa que haya conspiración. A mí me parece que ahí hay una exageración” aseguró

Y añadió: “la Asamblea cumple su papel en el marco de la constitución y sí hemos sido críticos frente a muchos temas, eso no significa conspiración. Yo no conozco que haya conspiración. Yo no estoy del lado de defender ni al grupo que dicen que está armado alguna conspiración ni estoy del lado para estar dándole palmaditas a nadie

Mire a continuación la entrevista completa