El último adiós a Santiago Gangotena se realizó la mañana de este domingo 23 de abril en el campus Cumbayá de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Entre detalles de color amarillo, anécdotas y agradecimientos familiares, amigos, autoridades y la comunidad educativa se despidió del prestigioso académico.

En medio del frío y en un ambiente de solemnidad se realizó la emotiva ceremonia. Todos los asistentes llevaron un detalle amarillo en el vestuario, como una consigna para honrar la vida y el legado de Gangotena, pues este color era su favorito.

Al frente en el escenario se colocó una fotografía grande del académico, rodeada de arreglos florales, y en una pantalla gigante, justo detrás, se mostraron fotografías del fallecido.

Santiago José Gangotena, hijo del catedrático; su viuda, Macarena Valarezo; Diego Quiroga, rector de la Universidad San Francisco de Quito; Carlos Montúfar, también fundador de la universidad y amigo cercano de Gangotena, emitieron algunas palabras, donde recordaron su legado y destacaron sus cualidad humanas.

‘Vuela alto’

Macarena Valarezo resaltó las cualidades intelectuales y espirituales de Gangotena durante su intervención, en la que lo acompañó su hijo. «Santi hermoso. Eres la persona con la que mejor he pasado en mi vida», inició su discurso la exreina de Quito.

“Para Santiago no había problemas. Si había una solución, no había conflicto, y cuando no había solución, para qué se preocupaba. Lo más lindo es que antes de ser novios fuimos amigos, mi compañero. Fue la única persona que permitió que yo fluya, que sea yo. Él me entendía; sabía exactamente cómo llevarme porque era mi cable a tierra. Nunca me hizo sentir que había una diferencia (de edad)», señaló.

Además, dijo que fue un ser «culto, educado, caballero, generoso, buen amigo, compañero, y muchas veces demasiado confiado, honesto, que nunca veía la maldad en nadie; pero sobre todo, un señor”. Por ello, Valarezo dijo que pudo encontrar en él un príncipe azul.

«Yo tuve la gran suerte de conocer a mi príncipe azul; lo conocí el 20 de noviembre del 2018. Durante cinco años y medio de relación compartimos su pasión por viajar, por ampliar su visión y conocimiento del mundo. Me dio a mi Sofi, mi nieta hermosa, soy la Abuela Nena. Y me dio una familia nueva. Santi, me hiciste sentir en casa», enfatizó.

Finalmente, agradeció cada momento junto a Santiago Gantena pues le dio los cinco años más hermosos de toda su vida. «Vuela alto mi amor. Te amaré por siempre. Espérame, espero pronto estar contigo; cuando llegue el momento así será y estaremos juntos eternamente. Te amo. Te amaré. Y como siempre te dije: Eres el gran amor de mi vida. Gracias mi amor. Gracias mi cielo. Espérame”.

‘Ese sueño seguirá’

De igual manera, Montúfar destacó algunas de las múltiples cualidades de Gangotena que marcaron la vida de muchas personas. «Sus sueños siempre nos inspiraban. Para eso estamos aquí, para honrar a Santiago, para mantener vida su memoria. Para seguir adelante. Santiago está aquí. Es imposible que Santiago se vaya de esta universidad. Ese sueño seguirá”, concluyó.

Por su lado, el Rector de la USFQ, Diego Quiroga, dijo que Santiago Gangotena nunca permitió que le dijeran cómo pensar. «Él fue un combatiente de sus ideas. Odiaba los condicionamientos que impiden a la gente ser libre (…) A diferencia de muchos académicos, que hablamos y nunca hacemos nada, Santiago logró concretar muchos proyectos”, enfatizó.

Despedida a un padre

Por su lado, su hijo Santiago se mostró visiblemente afectado, pese a las enseñanzas de su padre sobre el desapego, y recordó a su padre con algunas anécdotas y enseñanzas. «Mi padre hacía grandes cosas en silencio, nunca esperaba nada a cambio. No he conocido una alma más generosa que él», dijo.

También rememoró como fueron los últimos momentos junto a su padre el día del trágico accidente. Reveló que lo vio feliz caminando rápidamente por el campus. Y con un «Te amo papá. Gracias», finalizó su discurso.

Luego de la ceremonia pública, que finalizó a las 13:00, la familia despidió a Santiago Gangotena en privado.

