Se somete a cirugías extremas para parecerse a un alienígena

Anthony Loffredo, hombre francés de 32 años de edad, se realizó una serie de modificaciones corporales para parecerse a un alienígena.

Primero se tatuó todo el cuerpo y ahora se reporta que Loffredo, con la intención de convertirse en un ser parecido a un alienígena, se sometió a cirugías que contemplaron la extirpación de nariz y de parte de sus labios.

La extirpación de nariz, Loffredo se la realizó en España, pues la legislación de Francia no permite una intervención quirúrgica de ese tipo.

Según el portal de noticias RT, «En el marco de su «proyecto alienígena negro», el sujeto se ha partido la lengua por la mitad, quitado parte de la nariz y extirpado las orejas. Además, se ha colocado implantes subcutáneos en el rostro y la cabeza y se ha cubierto todo el cuerpo con tatuajes, incluidos los globos oculares«.

Pero Loffredo no está conforme con todos sus cambios, pues aún tiene la idea de hacerse otras modificaciones corporales como reemplazar su piel por metal y cambiar la forma de sus brazos y piernas, si es que eso es posible.

Man turns himself into 'black alien' by removing nose, top lip https://t.co/NraoNybbT0 pic.twitter.com/sZuGMwYIFc