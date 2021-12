Se disfrazó de Spider-Man para pedirle a su amiga que sea su novia

La película ‘Spider-Man: No Way Home’ sigue impactando a sus fanáticos, las salas de los cines en muchos países lucían llenas tras el estreno, toda esta sensación llevó a más de uno a hacer locuras

Este es el caso de un joven que se disfrazó de Spider-Man y le pidió a su amiga que fuera su novia frente a varias personas , afuera de un cine ubicado en un centro comercial

Pero todo terminó mal, pues la mujer rechazó al joven y su propuesta se viralizó rápidamente de redes sociales

Para algunos se trata de “otro soldado caído”; aunque para otros la petición pública simboliza un tipo de presión innecesaria.

Lo que se puede ver en el video es que ante la sorpresiva petición, la joven pidió al Spider-Man que se quitara la máscara.

“¿Por qué haces esto?”, preguntó la joven al darse cuenta quien era

“Por qué yo quise ser tu Spider-Man. Para ver la película juntos. SpiderMan con su SpiderChica”, respondió el joven disfrazado de SpiderMan.

“No, no tuviste que hacer esto, la verdad es que no me parece, qué vergüenza, mira como toda la gente está amontonada mirando”, dijo la mujer. Pese a su insistencia, la joven dijo que no y abandonó el lugar