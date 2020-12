Se esconde en el techo de un motel tras ser descubierta con su amante

0 0

Tiempo de lectura: 1 Minutos, 56 Segundos

En la localidad filipina de Mandaue una mujer se escondió en el techo de un motel en donde se encontraba con su amante tras las sospechas de su esposo.

El esposo de la mujer sospechaba de que ella le era infiel desde hacía años cuando se negó a mantener relaciones sexuales con él y cuando su hija le confesó que vio a su madre con un amante en 2017.

La semana pasada, la mujer dijo que iba a trabajar, pero su esposo decidió seguirla y vio que el taxi recogió a un joven y se dirigió a un motel de la localidad de Mandaue. Entonces el hombre llamó a un amigo y le pidió que se contacte con la Policía.

Según el portal de noticias RT, «Los empleados del motel no dejaron entrar al esposo, quien se quedó fuera esperando, pero no pudieron impedir la entrada de los agentes. Cuando los oficiales por fin pudieron inspeccionar la habitación, no vieron a nadie en su interior».

Misis, umakyat sa kisame ng motel para magtago matapos matunugan ni mister https://t.co/Os99x4lhxE pic.twitter.com/14FFnMoEX9 — MSN Philippines (@msnph) December 6, 2020

Pero luego de una pequeña inspección vieron que del techo cayó un par de zapatos y así descubrieron que la mujer estaba escondida en la parte superior de la habitación en donde se encontraba ella sola, pues su amante logró escapar antes de la llegada de los policías.

Tras media hora de negociaciones, un gendarme convenció a la mujer de que bajara pues ella se negaba a hacerlo, tal vez para no enfrentar a la justicia.

En Filipinas la infidelidad está tipificada como un delito en las leyes y se castiga hasta con seis años de cárcel.