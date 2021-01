Las autoridades de Washington activaron al menos a 340 soldados de la Guardia Nacional para proteger a la capital de Estados Unidos ante una manifestación convocada para este miércoles por partidarios de Donald Trump.

Los grupos organizadores calcularon que unas 15.000 personas se congregarán en el centro de la ciudad. El Congreso se debía reunir para certificar los votos del Colegio Electoral, que dieron al demócrata Joe Biden la victoria en las elecciones de noviembre.

La alcaldesa capitalina, Muriel Bowser, dijo en una conferencia de prensa que pondera la posibilidad de decretar un toque de queda. Sin embargo, esto no se llevó a cabo en horas de la mañana, lo que posibilitó la manifestación.

El jefe de la Policía Metropolitana, Robert Contee, aseguró que recibió información de individuos que tratarán de ingresar al Distrito de Columbia con armas.

La presencia de la multitud terminó en enfrentamientos violentos.

Las protestas se dan en medio de la batalla que Trump continúa en los tribunales, donde afirma que hubo fraude en las elecciones del 3 de noviembre.

De esta manera presiona a la autoridad electoral de Georgia para que «encuentre» los votos necesarios a su favor que nieguen el triunfo de Biden en ese estado.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Trump ha insistido en que «es estadísticamente imposible» que haya perdido las elecciones del 3 de noviembre.

Confrontos entre apoiadores do presidente dos EUA e policiais dentro do prédio do Capitólio. Cena surreal pic.twitter.com/jczb3WU0vm