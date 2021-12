Se registra fuerte sismo frente a las costas de California

Un fuerte sismo de magnitud 6,2 se ha registrado este lunes a las 20:10 (UTC) frente a las costas de California, informó el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro del movimiento telúrico, de 9,3 kilómetros de profundidad, se situó en el Pacífico, a 38 kilómetros al oeste del área no incorporada de Petrolia (condado de Humboldt). De momento, no se informa de posibles víctimas ni de heridos.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional del Este de la Bahía informó en su cuenta de Twitter que no se espera ningún tsunami a causa del sismo.

🇺🇸🚨 — WATCH: This video by @caroline95536 shows the inside of a home, after the 6.1 earthquake rattled the area off the Northern California cost.



