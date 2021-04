Holly Madison, exnovia de Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy, reveló en una reciente entrevista algunos secretos que escondía la mansión durante sus épocas de popularidad. De acuerdo con su versión, se presentaron casos de abuso por parte del dueño y episodios de perversión con las chicas que vivían allí.

Su relato comienza mencionando sobre el porqué de su llegada. Ella no encontraba trabajo en Hollywood y algunas conocidas, que ya vivían en la mansión Playboy, la invitaron a pasar unos días allí. “A ninguna chica se le pidió que se mudara allí a menos que se hubiera acostado con él”, aseguró Madison.

La ex conejita, que ahora tiene 41 años, accedió a tener sexo con Hefner y al pasar de los días se convirtió en una de las ‘parejas oficiales’ de multimillonario, que en ese entonces tenía 74 años. Esa noche, después del sexo, recordó haber pensado: “De acuerdo, lo he hecho. He sobrepasado mis propios límites’ y no me sentía cómoda con ello».

Instagram/ Holly Madison

Las anécdotas siguen al indicar que, en su primera fiesta allí, Hefner le ofreció ‘Quaaludes’, un tipo de droga al que se refirió como “el abridor de muslos”. Aunque ella rechazó el sedante, dijo que vio al Hefner “repartirla durante años” en sus fiestas.

Asimismo, Madison agregó que, como regla implícita, las chicas tenían que participar en una orgía al menos dos veces por semana. Las mujeres también tenían que obedecer toques de queda estrictos y se inspeccionaba la ropa que usaban.

Durante su época de noviazgo con Hefner dijo haber sufrido de un constante abuso emocional que pasó a ser depresión y tener pensamientos suicidas. Para tratar estos cuadros, le administraron antidepresivos que luego de su consumo, con el paso del tiempo comenzó a tartamudear y dijo que “su cerebro iba más lento”.

A pesar de todo esto, Holly Madison pasó siete años como una de las parejas oficiales de Hefner, En 2008 decidió marcharse, sin embargo, asegura que el empresario se encargó de enemistar a sus ex novias entre sí y que ella se convirtió en la más odiada. “Todas se pusieron en mi contra”, recordó.

Fuente | Podcast: Call Her Daddy/Infobae