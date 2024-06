Seis ecuatorianos, entre ellos cuatro menores de edad, fueron secuestrados en México. El plagio se perpetró el pasado 17 de junio del 2024, pero este viernes 28 se conocieron detalles de lo ocurrido.

Ese día, un bus con migrantes de diferentes nacionalidades se trasladó desde Ciudad de México hasta Nogales. En medio camino, a la altura de Durango, los migrantes fueron interceptados por hombres vestidos con traje militar.

Entre los secuestrados está una familia de ecuatorianos, conformada por seis personas. Cuatro de las víctimas son menores de edad, entre ellos, una niña de 3 años. Todos son de Guayaquil.

La madre de los menores secuestrados se encuentra como migrante en Nueva York. Ella contó que el último contacto que tuvo con sus seres queridos fue cuando le contaron, por teléfono, que el bus fue interceptado.

Desde entonces no ha sabido nada de ellos, hasta que la madrugada del lunes 24 de junio del 2024, desconocidos contactaron a la madre y le exigieron 4 500 dólares por cada integrante de su familia. «Dijeron que cuando se pague el rescate los van a soltar en Ciudad Juárez«, contó.

«¿De dónde voy a sacar 27 mil dólares para rescatar a mi familia? Apenas estoy unos meses en Estados Unidos y no tengo ni trabajo estable», dijo angustiada la migrante ecuatoriana.

La mujer asegura que al no tener una Embajada de Ecuador en México, la situación se complica. «Llamé a la Embajada de México y me dijeron que no me pueden dar ninguna información porque soy ecuatoriana», expresó la madre, con lágrimas.

Según cifras de la organización 1800Migrante.com, entre enero del 2023 y junio del 2024 se han registrado 241 casos de secuestros de migrantes ecuatorianos. De ese total, 22 fallecieron.

