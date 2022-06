Seis procesados por transportar ilegalmente tortugas e iguanas de Galápagos

La Fiscalía ecuatoriana informó este lunes que procesó a seis personas, acusadas de delitos contra la flora y fauna, tras haber sido detenidas cuando transportaban 84 tortugas terrestres gigantes y 5 iguanas doradas, consideradas especies protegidas y provenientes de Galápagos.

En la audiencia de flagrancia, el fiscal Wagner Sellán Zambrano presentó entre los elementos de convicción el parte informativo y de aprehensión presentado por la Unidad de Delitos contra el Ambiente y Naturaleza de la Policía Nacional.

Prisión preventiva para implicados

Asimismo, el informe preliminar de la Armada del Ecuador, en el que detallan la incautación de las especies encontradas en la embarcación «Xavier III», el informe y denuncia del Ministerio de Medio Ambiente, las versiones de los aprehendidos y nueve celulares incautados junto a la embarcación turística, entre otros.

La Fiscalía indicó en un comunicado que el juez de garantías penales, Gustavo Vásquez, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Francy Darío J. C., Robin Fernando O. C., Freddy Alfonso C. R., Federico Melinton D. D., Víctor Daniel L. C. y María Petrona S. Ch.

El magistrado convocó a las partes procesales a la audiencia de procedimiento directo (que concentra todas las etapas del proceso en una sola audiencia final de juzgamiento), que tendrá lugar el próximo 14 de julio.

La Fiscalía recordó que la Armada del Ecuador, a través del Comando de Guardacostas, informó el pasado sábado que aprehendió a dos embarcaciones, a treinta millas náuticas de Puntilla de Santa Elena (suroeste).

Los animales incautados

En una de estas se transportaban cinco sacos plásticos que contenían -cada uno- cinco iguanas doradas. Además, se hallaron nueve cajas de cartón con 84 tortugas terrestres gigantes.

La embarcación «Xavier III» y la panga que la remolcaba, junto a las seis personas, fueron aprehendidas y puestas a órdenes de las autoridades policiales y judiciales en la provincia de Santa Elena.

Los partes informativos detallan que las iguanas doradas (pertenecientes a la familia de Conolopus Subcristatus) y las tortugas Galápagos (Chelonoides Chathamensis, de San Cristóbal, de las cuales siete fallecieron), están en categoría de especies amenazadas y vulnerables de la Lista Roja de la UICN Global Vulnerable.

Las especies marinas recuperadas -luego de una inspección veterinaria respectiva- fueron trasladadas al Parque Marino Valdivia, del cantón Santa Elena.

De acuerdo con la Fiscalía, en el mercado ilegal de tráfico de especies «las iguanas doradas tendrían un valor comercial de hasta 20.000 dólares, mientras que las tortugas de Galápagos, entre 3.000 y 5.000 dólares, dependiendo el tamaño y edad».

La Fiscalía procesó este caso con base en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona los delitos contra la flora y fauna silvestres, con pena privativa de libertad de uno a tres años. EFE