La noche de este lunes 27 de marzo de 2023, los jugadores de la Selección de Perú trataron de atender a los aficionados peruanos que se acercaron a realizar el tradicional banderazo, previo al encuentro amistoso ante Marruecos. Tanto jugadores como aficionados sobrepasaron el cordón de seguridad y la Policía Nacional se vio obligada a actuar.

Tras la tensión, que se produjo previo al segundo encuentro comprobatorio de la selección de Perú, miembros de la Policía española decidieron usar la fuerza contra los seleccionados sudamericanos en el exterior del hotel de concentración de La Bicolor, en Madrid. Sin embargo, los incidentes no pasaron de empujones y forcejeos.

Pese a que ya se respira calma en los alrededores del hotel de concentración existen dudas con respecto al partido ante Marruecos por las consecuencias del incidente. Lo más llamativo fue la detención de Pedro Gallese, el portero de la selección peruana, quien fue trasladado a una comisaría tras golpear presuntamente a un agente.

«Estamos molestos. Gallese fue a la comisaría y regresó a las 04:00; no ha descansado bien y puede que no juegue. Tiene arañazos en el cuello, me sorprendería mucho si llegase a jugar esta noche», dijo uno de los hinchas que se encontraba en el lugar.

Otro de los hinchas que se encontraba en los alrededores del hotel aseguró que el problema fue la organización. «Había demasiada gente para un único cordón policial, tendrían que haber puesto vallas u otro refuerzo. Además, su trabajo era proteger a los jugadores, no agredirles. Hicieron mal su función», dijo el hincha peruano.

¡ESCANDALOSO MOMENTO! Durante el banderazo en el hotel de concentración en Madrid, la policía española confundió a los jugadores de la Selección Peruana con hinchas. Yotún, Gallese y Valera, los más perjudicados.pic.twitter.com/3fDBGSym4Z — ESPN Perú (@ESPNPeru) March 27, 2023

Pedro Gallese en libertad

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) lamentó el enfrentamiento entre varios jugadores y personas que cumplen otras funciones dentro de la selección con agentes de la Policía Nacional. La institución sostuvo que los agentes garantizaban su seguridad en las puertas del hotel NH Collection Eurobuilding de Madrid, durante el tradicional banderazo peruano. También expresó su respaldo al portero Pedro Gallese.

El Consulado General del Perú en Madrid acompaña en todo momento al jugador Pedro Gallese en la comisaría para prestar declaraciones, gestiona su muy pronta salida de la misma y velará por la integridad física de todos los jugadores de la selección. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) March 28, 2023

La Policía Nacional informó que Gallese quedó en libertad durante la madrugada de este martes 28 de marzo. El portero, sostuvo la institución, fue acusado de propinar un puñetazo en el ojo a un agente durante los altercados registrados en las puertas del hotel donde se alojaba con sus compañeros.

La Selección peruana jugará este martes 28 de marzo, a las 14:30 (hora de Ecuador), en un encuentro amistoso ante Marruecos, en el Wanda Metropolitano de Madrid.

