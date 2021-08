Selena Gómez calificó de mal gusto los chistes sobre su trasplante de riñón

La actriz y cantante Selena Gómez catalogó de «mal gusto» los chistes hechos en la serie de Paramount+ «The Good Fight», los cuales hacen referencia a su trasplante de riñón.

Según The Hollywood Reporter, durante el capítulo se discuten cuáles serían los temas más sensibles o los que se consideran fuera de lugar para ser número uno en humor, entre ellos fueron enumerados la necrofilia, el autismo y el trasplante de riñón de Selena Gómez.

Bromas sobre su trasplante

Esta referencia generó el rechazo de los fanáticos de la cantante, quienes no tardaron en manifestarse en las redes sociales. Sin embargo, Gómez se sumó a las críticas a través de unas publicaciones en sus cuentas de Instagram y Twitter.

«No estoy segura de cómo escribir bromas sobre trasplante de órganos para los programas de televisión se convirtió en una realidad, pero lamentablemente así fue. Espero que la próxima mesa de guionistas en la que se proponga uno de estos chistes de mal gusto, se llame la atención inmediatamente y no se emita», escribió la artista.

Apoyo de seguidores

De igual modo, agradeció el apoyo de sus seguidores y aprovechó la ocasión para promocionar un enlace en el que pueden convertirse en donantes de órganos.

Según The Hollywood Reporter, una fuente cercana a The Good Fight explicó que «la referencia a Gómez es parte de una discusión que los personajes están teniendo sobre temas de los que no está bien burlarse (…) La referencia es que su trasplante no es algo con lo que puedas bromear».

Sin embargo, esta no es la primera vez que hacen alusión al trasplante de riñón de la cantante. Durante un episodio del reboot de Salvados por la Campana de Peacock, uno de los personajes dice: «Sé con seguridad que el donante de riñón de Selena Gomez era la madre de Justin Bieber».

La artista, quien padece de lupus, fue sometida a un trasplante en el 2017, siendo la donadora su amiga Francia Raisa.

«Mis riñones ya no funcionaban. Eso era así, pero yo no quería pedirle ese favor a nadie que conociera… así que ella me lo propuso sin que yo le dijera nada», señaló Gómez tiempo después de la intervención quirúrgica.

