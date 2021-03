Selena Gómez podría dejar el mundo de la interpretación musical

Selena Gómez, cantante y actriz estadounidense, dijo que piensa en poner fin a su etapa en la música como intérprete.

Al parecer Selena Gómez no siente que recibe el reconocimiento necesario por parte del público y es algo que no le permite seguir adelante con su etapa de intérprete musical.

«Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio,[…] he tenido momentos en los que he pensado: ‘¿Para qué? ¿Por qué sigo haciendo esto?'», confesó Selena Gómez.

La joven que fue reconocida por su participación en la serie de Disney titulada ‘Los hechiceros de Weberly Place» decidió poner más interés en su faceta musical como artista, pero ahora le interesa volver al área artística que le lanzó a la fama.

Pero la decisión de Selena Gómez no es determinante, apenas tiene la idea de retirarse de la música, pero antes le dará una última oportunidad. «Pienso que la próxima vez que haga un disco será diferente, quiero darle una última oportunidad antes de quizás retirarme de la música«.

Esta intención de ponerle una última oportunidad a su etapa de cantante, la reveló en una entrevista con la revista Voge.

Gómez tiene 28 años de edad y es reconocida como la de las artistas que más seguidores tiene gracias a su talento musical.

