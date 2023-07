En un comunicado de prensa la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) reaccionó con asombro y preocupación ante el pronunciamiento no favorable de la Corte Constitucional al decreto-ley del presidente Lasso.

La decisión de la Corte de no dar paso al decreto-ley de Apoyo Financiero a Favor de Beneficiarios Coactivados de Créditos Educativos, Becas y Ayudas Económicas “niega una posible solución y tranquilidad para miles de jóvenes” y padres de familia, asegura la Senescyt.

El comunicado asegura que con el No de la Corte, miles de personas no podrán salir de coactiva con un convenio de pago en el que, para deudas de hasta 45.000 dólares puedan presentar tan solo una garantía como requisito personal.

Lea también

Además, la decisión no les permitirá limpiar su historial en el buró de crédito, mejorando así su calificación crediticia, sostiene el organismo de educación superior.

También se cuestiona que la Corte señale que el decreto-ley no es urgente dado que el Presidente no le dio ese carácter en la Asamblea Nacional, señalando que si así lo hubiese hecho en la Asamblea las Corte sí le daría luz verde, y cuestiona el criterio de los jueces por no valorar los proyectos normativos que se presentaron ante la Asamblea y no fueron tratados y ni siquiera conocidos, sostiene.

Finalmente, la Senescyt señala que coincide con el voto salvado de la jueza Carmen Corral, quien consideró que la calificación de urgencia del decreto-ley estaba justificada, pues su objetivo era brindar una respuesta inmediata a la situación actual que afrontan los deudores.

También en Teleamazonas