Actualizado 23:30

Redacción Teleamazonas.com |

La serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, el actor mexicano que dio vida a El Chapulín Colorado, el ‘Chavo del Ocho‘, el Chompiras, entre otros ya tiene fecha de estreno para Latinoamérica. Así lo anunció la productora este jueves 17 de abril del 2025.

Los fanáticos de Roberto Gómez Bolaños podrán disfrutar de una serie biográfica que narra cómo se creó a los personajes de la vecindad más famosa, la de ‘El Chavo del Ocho’, que se transmite por Teleamazonas de lunes a viernes a las 17:30.

Max Latinoamérica anunció que la serie estará disponible para toda la región desde el 5 de junio del 2025 en la plataforma de streaming.

David ‘Leche’ Ruíz es el director de la serie, donde también está involucrado el Grupo Chespirito, que es quien maneja el legado del comediante, actor, guionista, director y humorista fallecido en 2014.

«Vamos a contar historias de personas comunes, con virtudes, con sueños y añoranzas», dice el actor Pablo Cruz Guerrero que interpreta a ‘Chespirito’ en la producción.

En el desarrollo de la historia que describe a los personajes de la vecindad, van apareciendo en escena: ‘la Chilindrina’, ‘Quico’, el mismo ‘Chavo del Ocho’ y ‘Don Ramón‘.

«Fue sin querer queriendo«, dice Cruz Guerrero, al finalizar el trailer, publicado en la plataforma de Youtube.

