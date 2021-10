Shakira fue atacada por dos jabalíes en un parque de Barcelona

Barcelona no es ajena al avistamiento de jabalíes en sus principales calles y parques. Incluso, frente a ataques y demás conflictos con la especie animal, en junio, el Ayuntamiento de la ciudad catalana puso trampas en sitios específicos para capturarlos.

Y fue Shakira quien recientemente protagonizó un nuevo enfrentamiento con este animal, así lo contó en Instagram.

La cantante colombiana mostró el resultado del ataque de dos ejemplares de jabalí mientras caminaba por un parque de Barcelona.

“Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo”, dijo la cantante, quien ya se encontraba en su casa.

El bolso se ve sucio y también desgastado por el enfrentamiento.

“Se iban llevando mi bolso para el bosque, con mi teléfono. Al final, me han dejado el bolso. ¡Me los he enfrentado!”, exclamó.

Milan, su primer hijo, estuvo ahí para ver el resultado del forcejeo con los jabalíes. “Milan, di la verdad… ¿Cómo se ha enfrentado tu mami a los jabalíes?”, dijo.

