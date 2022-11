Shakira le ha dicho que no al Mundial, Dua Lipa tampoco estará

Este domingo 20 de noviembre del 2022 inicia el Mundial de Qatar 2022 y como parte del evento inaugural se espera la presentación de reconocidos artistas.

Y aunque hasta el momento no se ha hecho oficial el listado completo de cantantes, se conoció que la artista colombiana Shakira, de quien se había dicho que iba a participar en la ceremonia inaugural, no estará presente, esto de acuerdo con varios medios españoles.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, informa Adriana Dorronsoro, periodista de ‘El programa de Ana Rosa’.

Por su parte, Shakira todavía no se ha pronunciado al respecto ni ha emitido ningún comunicado, aunque se espera que lo haga en las próximas horas.

La negativa de la colombiana se sumaría a la de los cantantes Dua Lipa y Rod Stewart, quienes se rehúsan a ser parte del evento de apertura. Según han informado, los famosos no están de acuerdo con las políticas en contra de los derechos humanos que se llevan a cabo en ese país.

El no de Dua Lipa lo realizó a a través de sus redes sociales “Espero visitar Qatar cuando haya cumplido todos los compromisos con los derechos humanos”.

Dua Lipa clears rumors about performing at the opening ceremony of the World Cup in Qatar.



‘I will not be performing & nor have I ever been involved in any negotiation to perform […] I look forward to visiting Qatar when it has fullfilled all the human rights pledges it made’ pic.twitter.com/Ca7DA9H1bC