Shakira revela cómo se enteró de la infidelidad de Piqué

La separación entre Shakira y Gerard Piqué sigue dando de qué hablar. Ahora la cantante colombiana reveló cómo se enteró de la infidelidad del jugador español.

“Mi madre siempre ha sido mi cómplice y mi papá mi mejor amigo. Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milan resultó gravemente herido en un accidente. Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos”, dijo la cantante.

Además, Shakira relató que llegó a temer que su padre no supere los problemas que enfrentaba. “Pensé que no sobreviviría a tanto. Veía como mis sueños al hombre que más he querido en mi vida, mi padre se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado.

La cantante dijo que la recuperación de su padre ha sido muy dura y lenta, “pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza. Ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías, todo esto a sus 91 años en menos de seis meses”.

Shakira, quien actualmente enfrenta un proceso por evasión de impuesto ante las autoridades fiscales de España, se mudó para Miami luego de haber vivido en Barcelona durante varios años con Piqué.



Además de los Grammy, Shakira a lo largo de su carrera ha ganado 10 premios American Music Award, 13 premios Billboard, 4 premios HTV, 23 premios Lo Nuestro, entre muchos otros galardones. También ha generado millonarias ventas por sus álbumes y giras internacionales.

