El cantante canadiense Shawn Mendes sorprendió a sus fans en Ecuador. Fue visto en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, la noche del lunes 15 de julio del 2024.

Las personas que se encontraban en la terminal área reconocieron al cantante y no dudaron en pedirle una selfie o grabar un video. En las imágenes captadas se lo ve luciendo una chaqueta café, un saco azul y una mochila del mismo color.

La celebridad, de 25 años, se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, pues sus fanáticos comenzaron a publicar las fotos y videos de su inesperada visita al país. Shawn Mendes es conocido mundialmente por éxitos como ‘Treat You Better‘, ‘Stitches‘ y ‘Señorita‘.

En la plataforma X (anteriormente Twitter), comenzaron a circular videos del cantante mientras saluda con sus admiradoras en el Aeropuerto de Guayaquil. La mayoría del material fue capturado en las salas de embarque y en la zona de retiro de equipaje.

Shawn with fans at the airport recently! pic.twitter.com/bxEbtvWMqM