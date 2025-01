La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este martes 7 de enero del 2025 que en el país ocurra «todo el proceso» de producción de fentanilo, al insistir en que «la mayor parte» de esta droga y sus precursores que ingresan a Estados Unidos proviene de Asia.

“La posibilidad de que se fabrique o no en México, o en qué parte, es algo que siempre se está investigando en el Gabinete de Seguridad. Hasta ahora, el hecho que lleguen precursores, porque la mayor parte de los precursores viene de Asia, y que se fabrique aquí en México todo el proceso no se ha encontrado», expresó.

La mandataria hizo estas declaraciones tras presentar en su conferencia matutina la campaña «Aléjate de las drogas, el fentanilo mata», con la meta de llegar al menos a 11,8 millones de jóvenes, para evitar una «crisis» de consumo de este narcótico sintético, como ella percibe que ocurre en Estados Unidos y Canadá.

Lea también

‘No es un problema’

«El fentanilo en nuestro país realmente no es un problema, no hay una crisis como lo hay en Estados Unidos, en algunas ciudades de EE.UU., en algunas ciudades de Canadá, principalmente, pero no queremos que llegue a nuestro país y por eso iniciamos con esta campaña en contra del fentanilo», declaró la mandataria.

El Gobierno mexicano ha recibido presiones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenaza con imponer aranceles del 25 % si México no frena la «invasión» de migrantes y de drogas, en particular del fentanilo. (EFE)

También en Teleamazonas: