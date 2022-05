Si te encuentras estresado por situaciones difíciles, como exámenes escolares, entrevistas de trabajo o presentaciones, abrazar a tu pareja podría ser la solución para reducir esa sensación. Al menos esto sugiere un reciente pequeño estudio realizado por investigadores de la Universidad del Ruhr de Bochum (Alemania), quienes analizaron a 76 personas en relaciones románticas.

La respuesta fue diferente en hombres y mujeres. Incluso si se trata de un abrazo breve con una pareja romántica, en mujeres se logra reducir aún más el nivel de estrés. ¿Cómo llegaron a este resultado? Los investigadores sometieron a las parejas a una prueba de inducción de estrés.

A los participantes se les pidió que mantuvieran una mano en un balde de agua helada durante tres minutos mientras eran observados y mantenían contacto visual con una cámara. Antes de esta prueba, a la mitad de las parejas se les dijo que se abrazaran, y los demás no se abrazaron.

Los investigadores, informa Daily Mail, midieron los indicadores de estrés, incluyendo los niveles de cortisol a través de muestras de saliva, presión arterial y una encuesta sobre su estado de ánimo, antes y después del experimento. Estos datos reflejaron que las mujeres que abrazaron a su pareja tuvieron niveles de cortisol más bajos después de la tarea, en comparación con las del grupo de control.

En hombres, el estudio no encontró una relación entre los abrazos y los niveles de estrés. Esto podría ser debido a los hombres que producen menos de la hormona del amor, ‘Oxitocina’, después de un abrazo, sugirieron los científicos. No obstante, aclaran que en el estudio no se analizó los niveles de oxitocina de las personas.

Estudio anteriores han demostrado que las mujeres perciben el tacto como ‘significativamente más agradable’ que los hombres y liberan más oxitocina en respuesta. Los autores añadieron: «Como mujer, abrazar a tu pareja romántica puede prevenir la respuesta de estrés agudo de tu cuerpo”.

Fuente | Daily Mail/The Independent