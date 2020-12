Sia se suma a las acusaciones contra el actor Shia LaBeouf

Luego de que FKA Twigs demandara a Shia LaBeouf por abuso y otras agresiones, la cantante Sia declaró en contra del actor.

La artista de 44 años recurrió a su cuenta de Twitter para hablar de su propia experiencia siendo víctima de las agresiones del famoso de 34 años.

Sia, quien eligió a LaBeouf para protagonizar su controvertido video musical ‘Elastic Heart’, de 2015, compartió con sus seguidores en Twitter un mensaje sobre su relación con Shia, a quien llamó mentiroso patológico.

«Yo también he sido lastimada emocionalmente por Shia, un mentiroso patológico, quien me engañó en una relación adúltera cuando decía que era soltero», reveló.

«Creo que está muy enfermo y siento compasión por él y por sus víctimas», añadió la cantante, quien terminó el breve tweet con palabras de advertencia a las mujeres sobre el comportamiento del actor. «Solo debes saber esto, si te amas a ti misma, mantente a salvo, mantente alejada de él», escribió.

I too have been hurt emotionally by Shia, a pathological liar, who conned me into an adulterous relationship claiming to be single. I believe he's very sick and have compassion for him AND his victims. Just know, if you love yourself- stay safe, stay away. https://t.co/2NNEj9w8b1