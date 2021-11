Siete estrellas de Europa que no jugarán el Mundial Catar 2022

El Mundial de Fútbol, que se celebra cada cuatro años, es la oportunidad para que los aficionados al deporte e hinchas de sus países vean a todas sus estrellas reunidas en sus equipos nacionales.

Pero siempre hay grandes ausentes en el mundial y el de Catar, que se jugará en 2022, no será la expresión, pues no contará con siete ‘cracks’ que se quedaron fuera del torneo global de fútbol.

Y son siete estrellas europeas que no estarán en las canchas de Catar y que todos hubiesen amado ver sobre el campo de juego con sus camisetas nacionales.

Marek Hamsik de Turquía, Martin Odegaard de Noruega, Stefan Savic de Noruega, Henrikh Mkhitaryan de Armenia, Edin Dzeko de Bosnia, Jan Oblak de Eslovenia y Erling Haaland del equipo nacional de Noruega serán quienes no puedan brillar junto con sus selecciones en el mundial de Catar 2022.

En el caso de Erling Haaland todo estaba encaminado para su calsificación con Noruega, pero su lesión causó graves problemas al equipo nacional hasta el punto de quedarse sin la posibilidad de clasificar directo a Catar y ni siquiera pelear un cupo en el repechaje de Europa.

Además de estos siete, hay estrellas de equipos nacionales que corren peligro de no llegar a clasificar al mundial de Catar 2022, por ejemplo Zlatan Ibrahimovic de Suecia o Cristiano Ronaldo de Portugal que deberán disputar el repechaje, que si bien todo apunta a que podrían conseguir su cupo en la repesca, no significa que no corran peligro de quedarse sin mundial.