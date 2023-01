Siete participantes van a reto de eliminación

Un nuevo reto de salvación llegó a las cocinas de MasterChef Ecuador y hoy Henry, Alexandra, Santiago, Jamil, Johjan, Victoria, Johanna y Andrés se enfrentaron en una desafiante prueba en la que buscan ganar un lugar en el balcón.

Antes de iniciar el reto los participantes recibieron una masterclass con el chef Sebastián Gallardo y aprendieron a usar nitrógeno líquido.

El reto de salvación se dividió en dos etapas. En la primera tuvieron que poner en práctica la clase del chef invitado y preparar un helado con nitrógeno. Andrés fue el ganador y obtuvo una ventaja para la segunda etapa: 10 minutos con el chef invitado mientras cocina.

💥Andrés es el ganador de la primera etapa del reto de salvación y logra obtener una ventaja para la segunda etapa. ¿La aprovechará bien? 👨‍🍳 #MasterChefEcuador pic.twitter.com/lQnfC89woF — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 26, 2023

En la segunda etapa tuvieron que preparar, en 45 minutos, un plato de cocina moderna en el que de forma opcional podían usar el nitrógeno líquido.

Al terminarse el tiempo en las cocinas, Sol tuvo que tomar una importante decisión y eligió el plato de Johjan para que los jueces no lo prueben y vaya directo al reto de eliminación.

☀️Sol tiene una decisión más como portadora del PIN del CHEF. ¿Crees que fue correcta su elección? 👨‍🍳 #MasterChefEcuador pic.twitter.com/gdUXiQ5hov — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 26, 2023

Tras la decisión de Sol, el primero en pasar al atril fue Jamil y su plato gustó a los jueces. El helado tenía buena textura y sabores y usó varias técnicas para crear un postre de alta cocina.

Johanna también recibió buenos comentarios. Recreó una espumilla ecuatoriana y el chef invitado la felicitó por la técnica que usó y por los sabores de su postre. Además, recibió un cachetito del chef Rausch.

Sin embargo, el escenario fue distinto para Henry. Su postre se desparramó y el emplatado no gustó a los jueces. “Se lo voy a decir bonito, a mí no me gusta. Me parece que la chucula parece un engrudo”, le dijo el chef Rausch.

Andrés tampoco recibió los comentarios que esperaba. Su crumble se quemó y al merengue con wasabi le faltó picante. Para los jueces y sus compañeros, Andrés no aprovechó la ventaja que ganó en la primera etapa.

Tras probar todos los platos, los jueces decidieron que Jamil sea el ganador del reto y se salve de la eliminación. Henry, Alexandra, Santiago, Johjan, Victoria, Johanna y Andrés se enfrentarán nuevamente este jueves y uno abandonará la competencia.