Un sismo de 5.2 grados en la escala de Richter se registró a las 02:39 de este sábado 15 de octubre de 2022 en Ecuador. El epicentro estuvo localizado a 7,8 kilómetros al oeste de Guayaquil, a una profundidad de 40,3 km, informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

Habitantes del Puerto Principal y de cantones como Daule, Durán y Samborondón reportaron un fuerte temblor; en algunos sectores la gente salió a las calles, según publicaciones en redes sociales.

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador informó que el sismo se sintió en al menos cinco provincias: Guayas, Chimborazo, Bolívar, Cañar y Azuay.

Riesgos levantó alertas por el temblor en 31 cantones. En 10 de ellos el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad: Guayaquil, Simón Bolívar, Alfredo Baquerizo Moreno, Colimes, Daule y Samborondón (Guayas); Cumandá y Pallatanga (Chimborazo), y La Troncal (Cañar.

No hay alerta de tsunami

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar) informó a las 03:04 que «basado en los datos disponibles por el Centro de Monitoreo Oceánico, las características del sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en la Costa continental de nuestro país».

Según el Geofísico, la causa del temblor fue una «fractura en la placa oceánica en subducción bajo el continente». En un documento difundido a las 05:12, el organismo dice que «hasta la publicación de este informe no se han registrado eventos asociados, sin embargo, no se descarta la posibilidad de que ocurran».

Los movimientos telúricos no se pueden predecir. En caso de sismo, la recomendación principal es conservar la calma, recuerda la Policía Nacional. «Retírese de ventanas y objetos que puedan caer, no use elevadores, ubíquese en zonas de seguridad, localice la ruta de evacuación».