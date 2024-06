Durante la reinauguración de la Corte Provincial de El Oro, el 26 de junio del 2024, el presidente de la Judicatura (CJ), Álvaro Román, se refirió a los casos en que jueces liberan a sospechosos de cometer delitos tras su captura.

Román cree que esa responsabilidad no recae exclusivamente en los jueces, sino también en fiscales y policías. «Si la Policía no hace bien un procedimiento, si el fiscal no lleva un buen proceso (de investigación) con pruebas. ¿Qué tiene que hacer el juez?, poner en libertad a la persona«.

Sin embargo, el titular de la Judicatura reconoce que hay jueces que sí se han vendido al mejor postor. «Los casos Metástasis, Purga y Plaga son el mejor ejemplo. Son jueces que vendieron su título, su preparación para el mejor postor«.

Por otra parte, las denuncias por presuntos actos de corrupción en el sistema de justicia crecen. Teleamazonas conversó con una abogada y una funcionaria judicial, quienes reafirman que existen presuntas ‘tarifas judiciales‘ para beneficiar a capturados o procesados

La abogada cuenta que un día habló con un fiscal y le dijo lo siguiente: «Doctor, ¿y cómo hacemos con el juez?. Él me respondió: «yo me arreglo con él. No se cómo harán ellos. Esos son negocios internos».

Por otra parte, la funcionaria judicial contó que hay casos en que «piden 1 500 o 2 000 (dólares), porque el abogado es el que tiene que transar con el juez«.

Ministro de Defensa criticó a los operadores judiciales

El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, hizo duras críticas a los operadores judiciales, el lunes 24 de junio del 2024, durante una rueda de prensa en la Base Aérea de Manta.

El Ministro de Defensa cuestionó la acción de liberar a capturados peligrosos. «Yo le pido a la ciudadanía que estén vigilantes del trabajo de control que hace Fuerzas Armadas y Policía y de la persecución eficaz del delito que deben de hacer los operadores de justicia».

Además, el titular de esa Cartera de Estado dijo: «No es posible que los suelten dos o tres días después de haber sido capturados. Es importante que la justicia haga su trabajo«. Loffredo añadió: «no es justo que unos se juegan la vida, mientras otros juegan con la justicia«.

