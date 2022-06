Trabajar para Snopp Dogg puede tener sus grandes beneficios, uno de ellos el salario. En épocas en las que la inflación va en aumento en Estados Unidos, el rapero de 50 años, reconocido como un ávido fumador de marihuana, tuiteó que le subió el sueldo a su ‘P.B.R’, es decir su “Professional blunt roller’ o quien le enrolla los porros.

De acuerdo con The Independent, Snopp contrató un enrollador personal de hierba en 2019, ya que no tenía tiempo para rodar sus propias creaciones. En una entrevista en ‘SiriusXM’ de Howard Stern, el rapero dijo que la contratación se dio porque el hombre realizaba muy bien la tarea. “Si eres excelente en algo que yo necesito, te contrato”, comentó.

En esa misma conversación reveló que había estado pagando al hombre la suma contundente de $40.000 a $ 50.000 al año. El intérprete de clásicos como ‘Still D.R.E.’, junto al también rapero Dr. Dre, asegura que su enrollador va con él a todos los lugares, incluso en sus giras mundiales y sus viajes personales.

Inflation. Their salary went up!! https://t.co/BCtOVHMN4W