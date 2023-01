Sol volvió a cometer un grave error en las cocinas de MasterChef Ecuador

Tras la inesperada salida de Nicolás, hoy una nueva caja misteriosa llegó a las cocinas de MasterChef Ecuador y los participantes cocinaron en parejas. Sin embargo, para elegirlas vivieron un divertido momento ya que de la forma más sensual lamieron cucharas para saber quién sería su pareja.

Al abrir las cajas encontraron semillas y especias con las cuales tuvieron que preparar, en 45 minutos, un plato donde estos ingredientes brillen.

Johjan y Cynthia recibieron la caja sorpresa de este reto y decidieron entregársela a Jamil y Raúl. Sin embargo, al abrirla ellos encontraron una ventaja y e impidieron que Johanna y Sol cocinen por 10 minutos.

Al pasar al atril, Jamil y Raúl no recibieron los comentarios que esperaban. Presentaron una pasta rellena de tofu con especias, pero le faltó un poco de cocción. “Aquí tenemos una chef con estrella Michelin, ella jamás se equivoca, está cruda”, les dijo el chef Rausch.

😵 El chico de moda regresa a sus orígenes: 🤨 pasta en término Jamil. Quién se gana una retada por no aceptar la palabra de la chef Carito. #MasterChefEcuador pic.twitter.com/YiOQ6FoCHi

Sin embargo, Johanna y Sol se llevaron una decepción más grande. Apenas pasaron al atril les entregaron delantales negros pues Sol volvió a tocar el plato después que los jueces dijeron manos arriba.

Ups… 😵 ¡She did it again! Sol lo volvió a hacer y esta vez se llevó consigo a Johanna. #MasterChefEcuador pic.twitter.com/e5Ratd2iug