Sol rompió las reglas de MasterChef Ecuador

Hoy los participantes se enfrentaron en parejas en un desafiante reto de caja misteriosa. Al abrirla encontraron gelatinas que tenían en su interior ingredientes secretos con los que tuvieron que cocinar.

Los cocineros prepararon en 60 minutos un plato dulce inspirado en algún momento de su vida y pudieron intercambiar ingredientes entre participantes.

Ya en las cocinas las cosas se complicaron para Cynthia y Alexander pues tuvieron que cocinar solo con una mano. Además, no lograron acoplarse y trabajar en equipo y hubo un momento en los que Cynthia perdió la paciencia y se molestó con Alexander.

Al pasar al atril su falta de coordinación fue más evidente. Presentaron profiteroles crudos y recibieron duras críticas de los jueces.

A Marilyn y Johjan tampoco les fue bien. Llevaron al atril un postre simple y pequeño que parecía estar incompleto. Además, al bizcocho le faltó cocción.

Pero quienes no imaginaron los comentarios que iban a recibir fueron Sol y Sonnia. Presentaron un postre delicioso pero no cumplieron las reglas. “Lamentablemente su postre no puede ganar porque rompieron las reglas. No somos tontos. Estamos con los ojos puestos en todos ustedes y cuando cantamos el tiempo Sol limpió el plato y luego puso ralladura de limón. No es gracioso Sol. Es una falta de respeto para nosotros y tus compañeros”, les dijo la chef Carolina.

Finalmente tras probar los postres los jueces le dieron la victoria a Jamil y Edison por el sabor de su plato y las técnicas que usaron. Ahora ambos competirán por el Pin del Chef.

Reto creativo

Pero la competencia no terminó ahí, pues el resto de participantes se enfrentaron en el reto creativo. Jamil y Edison al ser los ganadores de la caja misteriosa obtuvieron una ventaja y pudieron repartir los ingredientes (tuétano, huesos de rodilla, huesos de pescado, cuero y piel de pollo) con los que cocinaron sus compañeros.

Al momento de ir a la despensa, Sarita cometió un grave error y olvidó el pescado con el que debía trabajar por lo que no pudo cocinar.

Ya en el atril, Johanna presentó un sancocho con buen sabor pero el verde estaba crudo. “De cualquiera me hubiera esperado un plátano crudo menos de usted”, le dijo el chef Rausch.

Con Alexandra ocurrió algo similar. Ella también colocó un plátano crudo en su plato y su sancocho no tenía buen sabor por lo que los jueces decidieron entregarle un delantal negro.

Tras probar los platos, los jueces decidieron que Andrés sea el ganador del reto creativo y compita con Edison y Jamil por el Pin del Chef.